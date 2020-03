Più servizi al telefono e meno contatti: l’Ausl Toscana Centro si adegua

Più servizi al telefono e meno contatti diretti, a tutela dei cittadini e del personale sanitario. L’Ausl Toscana Centro si adegua al coronavirus e da lunedì 16 marzo e fino al 3 aprile apporterà alcune modifiche ai servizi. Il front office del servizio di riabilitazione funzionale, per esempio, sarà attivo solo telefonicamente.

Il presidio di via Rozzalupi a Empoli è aperto lunedì e giovedì dalle 11 alle 13 e martedì e venerdì dalle 7,45 alle 9 (0571-702727), a San Miniato l’ospedale degli Infermi è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 13,20 (0571/705716) e a Fucecchio il San Pietro Igneo il lunedì e venerdì dalle 11 alle 13 e mercoledì dalle 7,30 alle 8,30 (0571/705396).

L’Azienda Ausl Toscana Centro ha potenziato la propria rete informativa sull’emergenza covid 19 in accordo con le ultime disposizioni ministeriali e regionali, attraverso canali specifici. Il numero 055-545454 (tasto 1) è dedicato ad informazioni di carattere generale relative all’applicazione delle recenti disposizioni normative (vedi sotto esempi di domande frequenti). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 18,30, il sabato dalle 7,45 alle 12,30.

Il 055-5454777 è destinato esclusivamente a informazioni di tipo sanitario per tutti coloro che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato. Il servizio è attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.

E info.covid@uslcentro.toscana.it è l’indirizzo mail dedicato a cui il cittadino può scrivere per ricevere informazioni ed agevolare la sua eventuale presa in carico dal sistema sanitario. Al di fuori delle motivazioni che giustificano la segnalazione ai numeri dedicati o all’indirizzo email, l’Azienda invita a rivolgersi al proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta per informazioni.