Controlli ce ne sono eccome. È bastato un pomeriggio, quello di giovedì 12 marzo, per incontrare diversi agenti sia della polizia municipale che dei carabinieri nei comuni del comprensorio del Cuoio.

Delle strade semi deserte con qualche rara macchina e pochissime persone in giro, spesso con proprio cane. Questo il quadro che ne esce. Segno che le disposizioni contenute nei decreti del presidente del Consiglio dei ministri sono state comprese e messe in pratica. Quantomeno dalla maggior parte.

Le forze dell’ordine hanno iniziato a verificare i motivi degli spostamenti fermando le automobili e controllando le autocertificazioni, indossando rigorosamente i dispositivi di protezione come la mascherina. Così come la indossano quelli che l’hanno trovata, che a colpo d’occhio non sono pochi, e i dipendenti dei supermercati.