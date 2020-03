Messa in streaming a San Miniato Basso: è boom di accessi

La messa va in onda in streaming ed è boom di accessi. Erano oltre 100, infatti, questa mattina alle 10 gli account collegati per seguire la funzione della parrocchia di San Miniato Basso.

In molti, in queste settimane, si stanno attrezzando per la diffusione in remoto delle funzioni religiose. Questa mattina anche l’arcivescovo di San Miniato, Andrea Migliavacca, ha officiato via web la funzione delle 11.