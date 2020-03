Parcheggi gratis in centro e biblioteca a casa per uscire dall’emergenza

Dopo la sospensione per il mese di marzo delle rette dei nidi, della mensa e del trasporto scolastico (qui), la giunta di San Miniato guidata dal sindaco Simone Giglioli, vara una nuova misura a sostegno delle famiglie: la possibilità per i residenti del centro storico e i disabili di posteggiare nelle strisce blu gratuitamente. Con scuole e musei chiusi per l’emergenza sanitaria del coronavirus inoltre, le biblioteche di San Miniato, hanno lanciato #BibliotecaridaCasa.

Parcheggi

“Coloro che – spiega il sindaco Giglioli – sono in possesso del tagliando giallo e i disabili con regolare permesso da oggi 18 marzo fino alla fine dell’emergenza potranno parcheggiare anche negli stalli blu del centro storico, senza dover pagare. Con questa operazione vogliamo dare la possibilità a tutti quei cittadini che risiedono in centro e che in questo momento devono restare a casa, di avere a disposizione più parcheggi, un’azione con la quale speriamo di dare un po’ di respiro”.

Oltre a questo sono al vaglio altre misure che riguardano soprattutto le categorie più colpite dalla sospensione delle attività. “Abbiamo deciso di mantenere la scadenza della Cosap perché molti avevano già pagato i bollettini – prosegue -. Quello che però abbiamo deciso di fare è lo sconto sulla rata del prossimo trimestre, a tutti quei banchi che per il Dpcm non hanno potuto fare i mercati, un aiuto mirato con il quale speriamo di dare un po’ di ossigeno a queste attività”.

Biblioteche

“Grazie alla collaborazione con Promocultura – spiega l’assessore alla cultura Loredano Arzilli -, abbiamo attivato video letture e video recensioni trasmesse su Facebook tutti i giorni alle 10 e alle 16,30, escluso la domenica, fino al 3 aprile. Sono destinate a tutti perché si tratta di letture per bambini anche di età prescolare, letture di poesie e racconti per adulti, ma anche di consigli di lettura in generale, che comprendono anche la graphic novel e alcune riflessioni sulla musica con relativo ascolto di brani”.

La programmazione delle uscite è variegata, in modo che l’offerta sia differenziata giorno per giorno. “Le nostre biblioteche sono un punto di riferimento per moltissime persone – spiega ancora l’assessore Arzilli -. Per questo, insieme al responsabile Massimo Gabbrielli e ai bibliotecari del Comune, ci è venuta in mente questa idea, un modo per non stare lontani dai libri e dalle nostre biblioteche, perché è proprio in momenti come questo che la cultura può e deve essere un veicolo capace di creare senso di comunità e aggregazione”.