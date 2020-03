Sanificazione delle strade, intervento a Santa Croce sull’Arno

Domani venerdì 20 marzo sarà eseguito a Santa Croce sull’Arno un intervento di sanificazione e disinfezione di strade, marciapiedi e arredi urbani a opera di Geofor.

Un primo intervento, questo, fatto gratuitamente dall’azienda per far fronte alle richieste delle amministrazioni comunali per cui opera e che riguarderà assi stradali, marciapiedi, zanelle e arredo urbano.

A seguito delle indicazioni fornite a da Arpat, Geofor informa che il prodotto che sarà impiegato negli interventi è una soluzione acquosa contenente ipoclorito in concentrazione 0,1%. Non è quindi consigliato passare o stazionare nei pressi dei mezzi in servizio, perché potrebbe essere pericoloso per cose o indumenti nel caso in cui vengano interessati dai getti di prodotto sanificante.

“Ricordo a tutti – è l’ennesimo appello del sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda – che bisogna restare a casa per azzerare i contagi di covid 19. Abbiamo ritenuto importante fare questo primo giro di sanificazione perché vogliamo fare tutto quanto ci è possibile per prevenire ulteriori casi. Anche per questo ringraziamo Geofor per il suo impegno, nei tempi e nella riduzione dei costi. Sono contenta anche che interventi simili verranno fatti anche nei comuni vicini. Come sempre, condividere le buone idee è utile per tutte e tutti”.