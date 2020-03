Coronavirus, 5 mascherine a ogni famiglia di Pontedera

Un kit di 5 mascherine in tessuto non tessuto per ogni nucleo familiare sarà consegnato gratuitamente nelle case dei cittadini di Pontedera. Lo hanno annunciato il sindaco di Pontedera Matteo Franconi e l’amministratore delegato di Ecofor Rossano Signorini.

“Vedo una città coesa e solidale – ha detto Franconi -. E’ il modo migliore per uscire da questa situazione di difficoltà. Ci sembra importante dotare tutta la cittadinanza di mascherine. Credo che ci siano pochi casi di città così grandi che abbiano fatto questa scelta così impegnativa. Impegnativa anche da punto di vista delle risorse e per questo un ringraziamento speciale va ancora ad Ecofor. Tutte le famiglie riceveranno a domicilio il kit. La consegna avverrà a partire da venerdì prossimo. Contiamo di terminare le consegne domenica. Ogni nucleo familiare riceverà il kit”.

La consegna sarà effettuata da personale volontario e del Comune perfettamente riconoscibile con pettorine arancioni. Il kit è completamente gratuito, quindi non pagate nessuno.