Contro topi e zanzare, disinfestazione a Ponte a Elsa

A Ponte a Elsa, l’intervento è previsto per il 24 aprile. Per tutto il mese, nel comune di Empoli ci sarà la disinfestazione contro zanzare e topi.

La ditta incaricata che si occupa di disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale di Empoli, per il mese di aprile eseguirà gli interventi per il trattamento dei ristagni d’acqua come tombini a lato strada e rete fognaria.

I trattamenti saranno fatti con specifici prodotti che riducono il proliferare dell’insetto. Per quanto riguarda invece la derattizzazione, il personale incaricato dalla ditta continua l’attività di monitoraggio del territorio e di trattamento, controllando il consumo delle esche nei distributori che sono posizionati su tutto il territorio comunale e, se necessario, provvede a integrarlo.

Gli interventi iniziano mercoledì 1 aprile.