Un dinosauro a Ponticelli in fila per fare la spesa

Strane presenze oggi pomeriggio, 30 marzo, al supermercato Coop di Ponticelli di Santa Maria a Monte. In un’emergenza che sta mettendo a dura prova il genere umano spunta a sorpresa anche un dinosauro, arrivato in fila col carrello, nel parcheggio del supermercato, in attesa di poter fare la spesa come gli altri.

Sono le immagini surreali che un nostro lettore ha filmato questo pomeriggio mentre si trovava in fila in attesa di entrare nel punto vendita, fra i volti perplessi delle gente e i sorrisi nascosti dalle mascherine. Una trovata che certo non è passata inosservata.

L’idea di un simpatico buontempone, evidentemente, ha voluto “alleggerire” così la tensione e il dramma di questi giorni. D’altra parte, è ricorrente in questi giorni l’invito a mettersi la maschera.

(Notizia in aggiornamento)