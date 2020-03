Non si ferma l’attività di vigilanza del territorio da parte del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, grazie al lavoro dei propri sorveglianti idraulici. Il Consorzio è intervenuto a Pisa, per un intervento in urgenza che ha riguardato il taglio e la messa in sicurezza di alcune piante malate presenti lungo viale D’Annunzio.

L’intervento ha interessato alcune alberature presenti sulla sponda sinistra del fiume Arno cadute e pericolanti. E per questo potenzialmente pericolose per i cittadini. In accordo con il Genio Civile competente, il Consorzio è intervenuto già dalle prime ore della mattina di oggi 31 marzo per risolvere tempestivamente il problema, affidandosi a una propria ditta di fiducia.