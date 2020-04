Anche i super eroi fanno la spesa. A Ponsacco

In principio fu il dinosauro a Ponticelli (qui). Oggi 3 aprile, sono stati i cittadini di Ponsacco a farsi una risata, in barba a quei climi spenti che sono le file davanti ai supermercati nell’emergenza coronavirus.

Con un abito decisamente più comodo, un Power Ranger ha preso il carrello e si è messo in fila. Per entrare e fare spesa in un supermercato del paese.

Portando avanti quella che ormai pare essere l’ultima trovata goliardica in provincia di Pisa. A questo punto, il momento della spesa settimanale sarà il più atteso, non solo per uscire di casa ma anche per vedere di farsi una sana risata.