C’è una cosa che è più forte della morte ed è bello poterlo ricordare in questo tempo di Pasqua. La vita, nonostante l’emergenza coronavirus, continua e anzi, ne nasce di nuova.

Ci piace, quindi, poter raccontare 4 fiocchi nascita tra i tanti di ieri 3 aprile. Due bambini e due cavallini diventati subito simbolo di speranza per le famiglie nelle quali sono arrivate e anche per tutti gli altri.

A Ponsacco c’è un nuovo residente: Francesco è il figlio del sindaco Francesca Brogi e del marito Sandro ed è nato ieri all’ospedale Lotti di Pontedera.

L’Amministrazione comunale di Ponsacco “dà il benvenuto con grande emozione a Francesco, il primo genito della nostra Sindaca che ha dato alla luce un bel maschietto di 3 chili e mezzo che gode di ottima salute. La mamma e il padre Sandro hanno salutato e ringraziato pubblicamente tutti i loro familiari, amici, colleghi e tutti quei cittadini che in queste settimane gli hanno dimostrato vicinanza. L’arrivo di una nuova vita rappresenta da sempre il simbolo della speranza, mai come adesso la nascita di un bambino ci rallegra e ci conforta. La Sindaca ha rivolto un sincero ringraziamento all’Ospedale Lotti e a tutto il reparto di ginecologia, che si è dimostrato sensibile e professionale in tutti i 9 mesi di gravidanza e durante il parto, contribuendo a rendere questo momento ancora più bello.

La giunta e tutta l’amministrazione comunale rivolgono ai neo genitori e alle loro rispettive famiglie gli auguri più sinceri e affettuosi per il lieto evento. Al piccolo Francesco facciamo i migliori auguri per un futuro ricco di salute e serenità”.

A San Miniato, è diventato nonno l’assessore Loredano Arzilli: la figlia Ester e il marito Ciro hanno avuto la loro piccola Libera.

Non sarà uguale, ma è sempre una famiglia che si allarga: al Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli sono nati due piccoli puledrini. Sono figli delle due razze autoctone, allevate nel Parco allo stato brado per evitarne l’estinzione.