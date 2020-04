Era amato da tutti per la sua solarità e il sorriso stampato sulla faccia padre Ribeiro Jorge che per qualche anno ha servito anche nella parrocchia di Santa Maria a Monte. Negli anni santamariammontesi della sua vita, stiamo parlando di qualche anno fa, quando il parroco principale era don Marco Pupeschi, don Giorgio, questo il nome italiano con cui tutti lo chiamavano, ha dato il suo contributo alla crescita dell’oratorio, sempre portando una ventata di freschezza.

È venuto a mancare oggi, 4 aprile padre Ribeiro Jorge e a darne comunicazione è l’arcidiocesi di Feira de Santana, in Brasile, dove viveva ormai da tempo dopo una parentesi, non breve, a Santa Maria a Monte.

Foto 2 di 2



Le cause della morte ancora non si conoscono, e sicuramente ha lasciato tutti di stucco, data la sua giovane età: aveva meno di 50 anni. Don Giorgio per i santamariammontesi, però, non è stato solo un vicario di passaggio: il legame con la comunità è rimasto saldo nel tempo, tanto che, qualche volta è tornato nel paese e ha celebrato anche alcuni matrimoni. La lontananza dopo essere tornato ‘a casa sua’, in Brasile, non ha impedito la continuazione di un rapporto di stima e benevolenza con la comunità parrocchiale.