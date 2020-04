Domenica delle Palme, a San Donato la benedizione comunitaria di don Brotini

Una Domenica delle Palme particolare per tutti i fedeli del comprensorio del Cuoio.

Ma non sono mancate le occasioni per rispettare la tradizione. Non solo grazie alle tante funzioni religiose on line trasmesse sui social.

È il caso di San Donato di San Miniato dove il parroco, don Mario Brotini, ha fatto appendere a cancelli e finestre delle abitazioni i rami d’olivo. Poi, a bordo di un’auto decappottabile ha impartito la benedizione comunitaria passando per le vie del paese.

Un modo diverso per vivere la fede in un momento in cui si è costretti a non avere contatti sociali.