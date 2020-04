Una corona in ogni cimitero per salutare i defunti.

Il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli ha portato in ognuno dei sette cimiteri del territorio comunale (Fucecchio, San Pierino, Ponte a Cappiano, Torre, Massarella, Querce, Galleno) una corona di fiori gialli, simbolo della Pasqua, per ricordare tutti i defunti che in questo weekend pasquale non potranno ricevere le visite dei propri cari.

Foto 3 di 7













“Ho ritenuto opportuno farlo – commenta il sindaco Spinelli – in rappresentanza di tutta la comunità, visto che i cittadini quest’anno non potranno accedere ai cimiteri per salutare i propri cari. Ho fatto un minuto di raccoglimento davanti ad ogni cimitero, accendendo il cero pasquale e depositando una corona di fiori gialli, simbolo di questa festività. Il mio pensiero è rivolto a tutti i cittadini e a tutti coloro che hanno perso i propri cari, a prescindere dalla religione in cui credono”.

“Perchè – conclude – soprattutto in questo momento di difficoltà, la religione rappresenta un faro nel buio e una fonte di forza e speranza. Voglio augurare buona Pasqua a tutti i cittadini di Fucecchio, visti i momenti di grande difficoltà che stiamo attraversando, ma soprattutto agli angeli di questo ‪coronavirus, tutti coloro che sono sul fronte anche in questi giorni di festa”.