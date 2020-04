Il sindaco di Castelfranco porta gli auguri agli anziani del territorio

Auguri agli anziani del territorio nel giorno di Pasqua da parte del sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti.

“Sono passato a fare gli auguri di buona Pasqua – dice il primo cittadino – in luoghi particolari ed a persone speciali: gli anziani ospitati nelle strutture che si trovano nel nostro comune. Sono quasi 80 alla casa di riposo Madonna del Rosario di Orentano, 50 all’ospedalino Selene Menichetti e 6 a Villa Duranti“.

“Ovviamente – spiega – non sono entrato nelle strutture perché non si può e non si deve, ma a distanza di sicurezza ci tenevo a far arrivare il saluto e la vicinanza del Comune. Proprio le persone anziane risultano tra le più esposte e per questo sono bloccate le visite come forma di prevenzione per evitare il contagio e la diffusione del coronavirus. Un abbraccio virtuale alle persone – operatori ed ospiti – che stanno provando direttamente la durezza di questo periodo. Forza!”.