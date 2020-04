Buoni spesa, anche Montopoli Valdarno ha terminato il budget

Anche il comune di Montopoli Valdarno ha esaurito il budget per i buoni spesa. Sono infatti 220 le richieste pervenute e sono quindi esaurite le risorse, più di 65mila euro, che il Governo aveva destinato al Comune per erogare i buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità.

Il Comune, ricordando che la normativa prevedeva di dare priorità cronologica al soddisfacimento delle domande pervenute fino ad esaurimento fondi, accoglierà comunque ulteriori domande fino a domani, venerdì 17 aprile, con scadenza fissata alle 18,30.

L’amministrazione, in ogni caso, si riserva la possibilità di valutare ulteriori richieste – in eccedenza rispetto alla somma concessa dal Governo – anche se al momento, risultano non erogabili.