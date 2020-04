Tre auto per l’assistenza a domicilio, il dono di due aziende

Tre auto in comodato d’uso gratuito per il personale sanitario delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) della zona empolese. È questo il frutto di una donazione di due note realtà imprenditoriali del territorio, che hanno voluto dare il loro contributo a sostegno del personale sanitario, quotidianamente in prima linea per fronteggiare l’emergenza Covid 19.

Le auto donate alle Unità speciali di continuità assistenziale saranno usate per la presa in carico dei pazienti Covid a domicilio.

L’Ausl Toscana centro ringrazia i donatori per il gesto di solidarietà e la vicinanza dimostrata con il loro contributo.