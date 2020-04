Riapre su appuntamento il centro di raccolta rifiuti a Santa Croce sull’Arno

Riapre su appuntamento il centro di raccolta rifiuti di Santa Croce sull’Arno di via Marco Polo. La riapertura è prevista per mercoledì (22 aprile).

Da domani (20 aprile) sarà possibile contattare il numero 0571.360350 per prendere gli appuntamenti e prenotare il conferimento dei rifiuti oppure il ritiro dei sacchi e mastelli, in linea con le disposizioni anticontagio vigenti, per la prevenzione da Covid-19.

Al centro di raccolta possono essere portati batterie, metalli, sfalci e potature, Raeem olii, pneumatici, inerti, stracci, ingombranti, carta, rifiuti etichettati; il servizio di ritiro a domicilio di sfalci e potature per utenze domestiche era e resta regolarmente attivo,



Il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti per utenze domestiche, invece,m era e resta sospeso.

Ulteriori comunicazioni e novità verranno resi noti attraverso i canali ufficiali del Comune di Santa Croce sull’Arno.