Mascherine Ffp2 all’ospedale e pasta alla casa di riposo: il cuore della Virtus Orentano

Lo sport è fermo, ma gli sportivi no. E nella gara di solidarietà per l’emergenza coronavirus, un posto sul podio lo merita la Virtus Orentano. La Polisportiva infatti, oltre a non fermare il fisico grazie a un programma di allenamenti da casa, ha deciso di non fermare neppure la socialità, che è il cuore di ogni società sportiva.

Appena hanno saputo che non si sarebbero più potuti trovare in palestra, hanno iniziato a pensare a chi era in prima linea, a chi poteva essere meno al sicuro di loro e allora insieme, coordinati dal presidente Valori Moreno il consiglio direttivo e i soci, hanno deciso di dare una mano a chi ne ha più bisogno: ospedale e casa di riposo.

Così la Virtus ha deciso di donare 130 mascherine Ffp2 all’ospedale di Pescia e ben 90 chili di pasta alla casa di cura di Orentano, che poi si occuperà di distribuirla.

Due donazioni importanti, specie perché fatte subito, nella prima fase dell’emergenza e senza darne comunicazione se non ai soci. I giovani allievi delle discipline della polisportiva quindi, anche in questo periodo di stop forzato continuano a imparare: che la squadra c’è sempre, che non si vince da soli e che partecipare è già una bellissima vittoria.