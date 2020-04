I pazienti Covid a Fucecchio possono vedere i parenti: donati due tablet

I pazienti Covid ricoverati all’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio potranno vedere i loro familiari. Non di persona, certo, ma grazie a due tablet che sono una donazione del Comune di Gambassi Terme.

Il dono, in questo caso, non è tanto il dispositivo, quanto la volontà di offrire piccoli momenti di intimità ai pazienti in isolamento, per farli sentire meno soli anche solo per pochi minuti. E poi, anche, regalare un sorriso ai propri cari in attesa a casa. Sarà anche l’occasione per un aggiornamento sulle condizioni di salute da parte del personale medico.

A ricevere i dispositivi elettronici è stato Renato Colombai, direttore sanitario dell’ospedale di Fucecchio insieme a Catia Nannei, caposala del reparto low care covid 19.

“Ringraziamo il sindaco, l’amministrazione comunale di Gambassi Terme e tutti coloro che hanno concorso a questo gesto di solidarietà per facilitare la relazione tra pazienti, parenti e operatori sanitari”.