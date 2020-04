Mascherine fashion per la Municipale dell’Empolese Valdelsa

“L’azienda tedesca da cui compriamo le macchine da maglieria mi ha inviato un programma già pronto per realizzare mascherine e mi ha indicato anche quale filato usare. Io ho soltanto adattato la forma in modo che fosse un po’ più carina e confortevole e ho messo in produzione quelle che chiamo mascherine fashion”. E l’azienda di Montelupo Fiorentino, 100 di questi dispositivi, ha scelto di donarli alla polizia municipale dell’Empolese Valdelsa.

Paolo Masetti, sindaco delegato alla polizia municipale per l’Unione dei comuni è andato a ritirarle assieme al comandante Massimo Luschi e al responsabile della Municipale di Montelupo Paolo Nigi.

“Queste mascherine – spiegano – sono semplici quanto innovative. Dimostrano che a volte ciò che occorre è avere una buona idea e la capacità di metterla in circolo. Ovviamente ringraziamo Bruno per la sua generosità e per avere voluto dare un sostegno tangibile al nostro territorio. Le mascherine sono dispositivi che potranno essere usate dai nostri agenti durante la loro attività e sono anche molto più confortevoli rispetto a quelle che si trovano in commercio”.