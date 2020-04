Mascherine dalla Regione, le daranno solo farmacie e Comuni

Dopo le file interminabili, i viaggi a vuoto e quelli più volte al giorno per fare scorte di mascherine, la Regione Toscana ha deciso di cambiare metodo. Da lunedì 27 aprile infatti, la distribuzione delle mascherine continuerà solo tramite le farmacie e i Comuni.

Lo ha detto il governatore della Toscana Enrico Rossi. “Ringrazio la grande distribuzione – ha detto – per questa prima settimana. In totale, in cinque giorni, ne abbiamo distribuite 10 milioni, dopo averne consegnate tramite i sindaci oltre 8 milioni. Continueremo a farlo, almeno 2 milioni al giorno”.

Solo che dove non arriva il buonsenso, serve mettere regole ferree e in questa emergenza sanitaria, più volte gli italiani hanno dimostrato di non sapersi proprio contenere. E accanto a che (sono la maggioranza), resta a casa, rispetta le regole e si spende oltre il possibile perché tutto vada bene, c’è quella triste, egoista e opportunista minoranza che invece va “domata”, ma che mette in difficoltà anche tutti gli altri. Di qui le nuove regole.

“Ci scusiamo – ha detto Rossi – per i disagi e condanniamo gli accaparramenti, invitando tutti i cittadini alla responsabilità e alla tranquillità. Una buona raccomandazione sarebbe recarsi in farmacia col criterio alfabetico. Da lunedì tutti i cognomi dalla A alla L e martedì tutti quelli dalla M alla Z, alternandosi nei giorni seguenti con questo criterio. Grazie ancora e buon 25 aprile”.