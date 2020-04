Ritiro pensioni, ecco gli orari e le modalità alle Poste di Castelfranco

Castelfranco, ecco le regole per il ritiro della pensione, che potrà avvenire, negli uffici postali, a partire da domani (27 aprile).

Per l’ufficio postale di Castelfranco le pensioni dei cognomi dalla A alla B saranno ritirabili domani (27 aprile); dalla C alla D martedì; dalla E alla K mercoledì; dalla L alla P giovedì; dalla Q alla Z sabato. Alle poste di Villa Campanile domani (27 aprile) ritireranno la pensione i cognomi dalla A alla D, martedì dalla E alla O e giovedì dalla P alla Z. Per l’ufficio postale di Orentano, aperto un solo giorno, il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata.

Per la convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’arma dei carabinieri,i pensionati di tutto il paese di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, potranno richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della stessa pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli uffici postali.

Nell’interesse della collettività, nei siti ritenuti più critici in termini di potenziale afflusso della clientela, saranno previsti servizi di sorveglianza al di fuori degli uffici postali per regolare i flussi di accesso ed evitare assembramenti.