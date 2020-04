Lo sport dopo il coronavirus: Pieroni ne parla con Sanzo e Faraci

“Lo sport non sarà lasciato solo” è il titolo dell’iniziativa promossa dal consigliere regionale Pd Andrea Pieroni con una diretta sulla sua pagina Facebook.

Domani 28 aprile, a parlare delle necessità e delle priorità dello sport, fermo come quasi tutti il resto, ci saranno il campione olimpionico e opinionista sportivo Salvatore Sanzo, nella veste di presidente del Coni della Toscana e Carlo Faraci, presidente regionale del Centro sportivo italiano (Csi).

“Lo sport – sottolinea Pieroni – è un settore che sta scontando la crisi del covid 19 e non deve essere abbandonato: intervenire per ripartire sarà la priorità, ma è importante capire come insieme ad autorevoli personaggi”. Appuntamento domani 28 aprile alle 18 su www.facebook.com/andreapieronipaginaufficiale.