Una pianta tra i segnali per decorare la rotatoria di Montopoli Valdarno

L’estetica degli ambienti e degli arredi urbani conta almeno quanto la loro funzionalità. Questo il messaggio che si ricava dal gesto da parte di anonimi che hanno posizionato al centro della piccola rotatoria in piazza Marconi a Montopoli in Valdarno un vaso decorativo con una pianta. Un gesto ironico, per strappare un sorriso a chi la vede forse, ma anche la voglia di qualcosa di bello in questo periodo segnato da tante cose brutte.

O una provocazione, che riprende le intenzioni espresse dalla giunta di Giovanni Capecchi di voler abbellire la rotatoria una volta testato il suo funzionamento (qui).

Il progetto è quello elaborato dalla squadra di Capecchi già dalla scorsa legislatura e messo a punto grazie al confronto con la Ctt, la consulta di Montopoli e la consulta del centro. Terminati i lavori, la rotatoria adesso è in funzione con qualche posto auto in più e con garanzia di maggior sicurezza stradale per gli automobilisti. Il prossimo step, aveva detto Roberta Salvadori, assessore alla polizia municipale, sarà quello dell’abbellimento.

Presa alla lettera, qualcuno ha deciso di anticiparla sui tempi: qualcuno si è preso la briga di cercare un vaso che si incastrasse a misura tra la segnaletica e, spendendo tempo ed energie proprie, ha deciso di piazzare la pianta, probabilmente più per far sorridere i paesani che per abbellire effettivamente la rotonda.

Ma l’intenzione di decorare la rotatoria è confermata, soltanto con una pianificazione mirata: “A me è piaciuta l’idea della pianta – ha detto Salvadori – è stata una sorpresa, ma è anche indice del fatto che i cittadini tengono ai beni pubblici e questo è positivo. Il piano è quello di far passare sei mesi di sperimentazione per vedere se è funzionale e, successivamente, abbellirla per renderla definitiva”.