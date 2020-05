San Miniato, consiglio comunale in silenzio per le vittime del coronavirus

“Sono andati via in solitudine, senza potere vedere nessuno dei propri cari, senza un cenno, una carezza, un bacio. Senza una preghiera religiosa o un saluto laico di conforto”. Per questo, nello scorso consiglio comunale di San Miniato, il presidente Vittorio Gasparri ha voluto chiedervi ai colleghi consiglieri di osservare un minuto di raccoglimento per coloro che hanno perso la vita in seguito all’epidemia del coronavirus.

“E’ un atto dovuto e un dovere per tutti noi – ha detto il presidente del consiglio comunale -. Ho pensato a questo non come un atto esaustivo e definitivo. Purtroppo non sarà così perché saranno ancora tante le difficoltà che dovremmo affrontare e le insicurezze che contrassegneranno la nostra vita nelle settimane e nei mesi futuri.

Noi tutti condividiamo il dolore che accomuna l’Italia intera e viviamo una sorta di lutto collettivo contrassegnato dalla paura che questa situazione duri ancora per molto tempo. E’ per questi motivi vorrei che tutti insieme esprimessimo le condoglianze per tutte le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus allargandole anche ai loro familiari e conoscenti.

Infatti sono centinaia e centinaia le vittime e tra queste vittime ci sono medici, infermieri, personale sanitario, volontari, forze dell’ordine, sacerdoti, le persone più fragili, gli anziani ed altri ancora. Erano persone in carne ed ossa con la loro umanità alle quali è toccato un destino atroce”.

Un particolare pensiero, poi, ha voluto rivolgerlo “a una generazione di anziani che ha conosciuto la guerra e dopo quella immane tragedia ha saputo con forza e tenacia rilanciare la ripresa del Paese e dare una prospettiva e un futuro a tutti noi. Tutte queste vittime onoriamole col cuore e osserviamo per loro un minuto di raccoglimento”.