Giochi creativi per le famiglie in difficoltà a Santa Maria a Monte

Giocattoli creativi in legno non trattato e dipinti con colori naturali per bambini da zero a dieci anni. È questa laa donazione arrivata dalla giunta comunale di Santa Maria a Monte alle famiglie dei casi positivi sul territorio comunale e a quelle in difficoltà economica.

Fanno parte delle tante donazioni che arrivano al Comune e al comitato di solidarietà.

“Questo – è il commento del sindaco Ilaria Parrella – vuole essere un piccolo gesto per tutti quei bambini che si sono trovati ad affrontare questa difficile situazione nella speranza di regalare a tutti loro un sorriso. I giochi sono stati acquistati dal negozio Principi e Stelle di Montecalvoli che, oltre a fornire i giochi, ha contributo a titolo personale a potenziare la donazione della giunta donando a sua volta altri giochi”.

Chi vuole donare, anche una piccola somma, può farlo sul conto corrente del comitato di solidarietà del Comune di Santa Maria a Monte: Iban IT03Y062307118000006365666