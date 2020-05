Lavori in FiPiLi, chiusure fra Pontedera e Ponsacco

Per lavori di ripristino della pavimentazione, sono previste chiusure della strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno fra Pontedera e Ponsacco. I lavori saranno fatti di notte, quando il traffico è al minimo.

La chiusura della FiPiLi è prevista in direzione mare nella notte fra il 6 e il 7 maggio e in direzione Firenze in quella fra l’8 e il 9 maggio.

La carreggiata tra gli svincoli di Pontedera e Ponsacco in direzione mare resterà chiusa tra le 22 del 06 e le 6 del 07 maggio.

In direzione Firenze sullo stesso tratto e sempre per asfaltatura, è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Ponsacco e Pontedera dalle 22 dell’8 alle 6 del 09 maggio.