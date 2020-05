Maturità 2020, un’ora al massimo di colloquio. Ministro: “L’esame sarà serio”

“Nonostante la grave situazione emergenziale che sta attraversando il nostro Paese, anche quest’anno l’esame di Stato sarà serio. Voglio tranquillizzare i ragazzi e i loro genitori sul fatto che stiamo tenendo conto della tutela della salute e delle difficoltà negli apprendimenti affrontate dagli studenti proprio a causa dell’emergenza non ancora conclusa”.

Lo ha detto riferendo in Parlamento la ministro dell’Istruzione, università e ricerca Lucia Azzolina che ha anche anticipato un’ordinanza. Della quale ha già fornito una sintesi: gli esami inizieranno il 17 giugno, si svolgeranno con colloqui di massimo un’ora, saranno fatti in presenza e in sicurezza. “Stiamo lavorando – ha detto – a specifici protocolli, insieme alle forze sociali. La prova si svolgerà davanti ad una commissione composta da membri interni e un presidente esterno, in modo che gli studenti possano essere valutati dai docenti che conoscono il loro percorso di studio”.

Il candidato dovrà affrontare la discussione di un elaborato su discipline di indirizzo, la discussione di un breve testo oggetto di studio in lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e l’analisi di materiale scelto dalla commissione.

La prova potrà valere fino a 40 punti, mentre il peso dei crediti complessivi sarà ricalibrato fino ad un massimo di 60 punti. “L’obiettivo è dare ai nostri studenti un esame di Stato che valorizzi al massimo grado il merito dimostrato, nel rispetto di tutti gli standard di sicurezza richiesti dalla precauzione”.