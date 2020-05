Rifiuti ingombranti, riaprono le isole ecologiche solo su appuntamento

Fase 2 anche per i rifiuti e per le isole ecologiche. Da lunedì 11 maggio nel comune di Castelfranco si Sotto riapriranno le stazioni ecologiche ma solo su appuntamento e per 18 cittadini al giorno. Le piattaforme erano state chiuse con il lockdown e adesso ripartirenno con l’orario estivo se pur con delle modifiche per l’utenza.

Nonostante queste possibilità gli amministratori della giunta Toti raccomandano la cittadinanza di evitare di andare alle stazioni ecologiche, ma invita a servirsi del servizio di ritiro a domicilio attivo su prenotazione e completamente gratuito.



Tale servizio è svolto tutte le settimane nella massima sicurezza, poiché limita al massimo i contatti e lo spostamento delle persone. Per questo il ritiro a domicili anche per gli ingombrati e gli altri rifiuti che andrebbero conferiti alla stazione ecologica è stato ponteziato.

La prenotazione per il ritiro a domicilio si può fare in via prioritaria online sul sito www.geofor.it cliccando sul link servizi-prenotazione ritiri in qualsiasi momento (24 ore su 24, 7 giorni su 7), oppure chiamando da rete fissa il numero verde 800.959095 o da cellulare lo 0587.261880, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17 ed il sabato mattina dalle 8,30 alle 13.

Come funziona il ritiro a domicilio

Per i rifiuti ingombranti il quantitativo massimo per il ritiro a domicilio è pari a 1 metro cubo ovvero un massimo di 3 o 4 pezzi. Per rifiuti ingombranti devono intendersi elettrodomestici, mobili, gomme auto/moto, rottami non residui edilizi ed altro similare.

Si raccomanda di rispettare i quantitativi prenotati e di mettere i rifiuti fuori dalle proprietà private entro l’orario indicato. Il giorno prima del ritiro un messaggio telefonico ricorderà il servizio prenotato al cittadino sul proprio cellulare.

Per il ritiro di sfalci e potature invece il quantitativo massimo per il ritiro a domicilio degli stessi è pari a 9 sacchi del peso massimo di 10 chili ciascuno. Si ricorda che le fascine devono essere legate.

Orari della isole ecologiche per il conferimento in proprio

A Castelfranco di Sotto la piattaforma per il conferimento dei rifiuti seguirà questo orario il lunedì dalle 14 alle 18,30 il martedì dalle 8 alle 13, il mercoledì dalle 14 alle 18,30, sabato dalle 8 alle 13.

A Orentano l’orario sarà questo lunedì dalle 8 alle 13, giovedì dalle 14 alle 18,30, sabato dalle 8 alle 13.

Per prenotare l’accesso alle stazioni ecologiche è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 al numero 342 6031403. In via eccezionale il numero per effettuare le prenotazioni sarà attivo anche sabato 9 maggio, con lo stesso orario indicato.