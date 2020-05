“I finanziamenti che ci sono stati dati non bastano”, San Miniato lancia una raccolta fondi

“I finanziamenti che ci sono stati dati da soli non bastano“. Per questo, spiega il sindaco Simone Giglioli, il Comune di San Miniato ha deciso di attivare una campagna per la raccolta di donazioni per far fronte all’emergenza alimentare.

Questo nonostante, spiega Giglioli, “lo straordinario lavoro dei volontari delle associazioni di Protezione civile che ringrazio nuovamente, insieme alla Fondazione Cr San Miniato e alla Caritas. L’emergenza sta mettendo in difficoltà molte famiglie ed è per questo che abbiamo bisogno dell’aiuto della nostra comunità: le vostre donazioni serviranno ad acquistare beni essenziali che poi saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. Ringrazio di cuore, fin da ora, tutti coloro che vorranno compiere un gesto di solidarietà concreta verso coloro che hanno più bisogno”.