Forze dell’ordine, sindaci e volontari in ospedale per ringraziare medici e infermieri

Più di 80 volontari di 25 associazioni di volontariato, insieme a polizia municipale, vigili del fuoco, guardia di finanza e sindaci, oggi 9 maggio hanno reso omaggio al personale sanitario impegnato nel curare i malati da covid 19 degli ospedali di Empoli e Fucecchio.

L’iniziativa è stata voluta dai sindaci dell’Unione dei comuni dell’Empolese Valdelsa per ringraziare il personale per il lavoro fatto e che ancora stanno facendo, visto che l’emergenza non è ancora finita.

I mezzi hanno mosso stamattina alle 9 dalla sede della protezione civile dell’Unione.

