Pacchetto scuola, come richiederlo a Santa Maria a Monte

Fino al 30 giugno, anche a Santa Maria a Monte è possibile presentare domanda per il Pacchetto scuola dell’anno scolastico 2020/2021.

La domanda può essere presentata on line collegandosi al sito del comune oppure su carta, con il modulo scaricabile dallo stesso. Per accedere al servizio di iscrizione è necessario registrarsi per ottenere le credenziali ed essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica.

Il Pacchetto Scuola è destinato a studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali e percorsi di istruzione e formazione professionale in una scuola secondaria di secondo grado o agenzia formativa accreditata appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore 15.748,78 euro residenti nel comune con età non superiore a 20 anni (fino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).

Il contributo del pacchetto scuola è unico per ogni ordine di scuola e classe di corso ed è di 300 euro. Qualora le risorse regionali destinate al pacchetto scuola non siano sufficienti a soddisfare tutti i destinatari, l’importo standard potrà subire una diminuzione fino a un minimo di 180 euro. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 10 luglio.

“Questo contributo regionale – spiega la vicesindaco Manuela Del Grande – è finalizzato all’acquisto di libri testo e di materiale di facile consumo e servizi scolastici. Tutto ciò costituisce un importante aiuto alle famiglie soprattutto in questo particolare periodo”.