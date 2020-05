“I giunti vanno cambiati”, Ponte blu chiuso al traffico

Saranno necessari alcuni giorni di chiusura di via di Pruneta, a Ponte a Egola, comune di San Miniato. La chiusura interessa il tratto compreso tra via Rezzaia seconda e via Orbedan e durerà da lunedì 11 maggio a venerdì 15, salvo imprevisti.

L’esigenza è quella di fare, in assoluta sicurezza, la sostituzione di giunti di collegamento del ponte sull’Egola, noto come ponte blu.

È il ponte di collegamento tra Ponte a Egola e San Miniato Basso, che attraversa la zona industriale e passa sopra al cimitero.

“Sono lavori che avevamo in programma da settimane – ha detto Marzia Fattori, assessore ai lavori pubblici – e ci sarebbe piaciuto farli quando le restrizioni per il covid 19 erano più stringenti e quindi i disagi derivanti dalla chiusura sarebbero stati ulteriormente limitati, però la ditta ha avuto delle difficoltà a reperire il materiale. La situazione era peggiorata e i giunti vanno cambiati”.