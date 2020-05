Lavori Acque, possibili disagi a Pontedera e Vicopisano

Ancora lavori programmati per Acque Spa nell’arco della settimana per migliorare la condizione delle condotte idriche in provincia di Pisa.

Si parte martedì (12 maggio) a Pontedera quando dalle 8,30 alle 17 verrà interrotta l’erogazione idrica nelle vie del Gelso, Indipendenza, Moro, Madre Teresa di Calcutta e Nenni (nel tratto compreso tre le vie Moro e Longo).

Mercoledì (13 maggio) dalle 8,30 alle 17, invece, sempre per lavori si verificheranno cali di pressione e/o brevi e temporanee interruzioni idrica nelle parti collinari di San Giovanni alla Vena e ai piani alti a Vicopisano capoluogo.

L’intervento, al quale ne seguiranno altri nel corso delle prossime settimane, è propedeutico all’attivazione di due condotte idriche: una di adduzione, l’altra di distribuzione, entrambe della lunghezza di circa 750 metri. Queste tubazioni sono collocate sulla strada provinciale Vicarese, nel tratto compreso tra Rio Serezza (che verrà attraversato) e via Magellano. Grazie alla messa in esercizio di queste condotte, sarà possibile migliorare ulteriormente la qualità del servizio in termini di continuità e ridurre l’impatto di possibili guasti. L’intervento nel suo complesso ha previsto un investimento di circa 300mila euro.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800.983389.