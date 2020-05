Fucecchio contro le zanzare, avviati i trattamenti mensili

L’amministrazione comunale di Fucecchio ha dato il via ai trattamenti antilarvali per contenere la presenza di zanzare sul territorio. Dopo le prime azioni già avviate alla fine di aprile, sono in programma altri 5 interventi a cadenza mensile, tutte attorno al 25 del mese. Iniziando da 26, 27 e 28 maggio.

Gli interventi saranno eseguiti su tutte le aree pubbliche, in fossi campestri dove sia presente acqua stagnante, canali, acquitrini e pozzanghere del sottobosco, griglie, tombini e caditoie stradali. Sarà utilizzato, come negli anni scorsi, un insetticida in granuli composto dall’associazione tra Bacillus sphaericus e Bacillus thuringiesnis var. israelensis che agisce per ingestione esclusivamente sulle larve di zanzara e non sugli altri organismi presenti in ambiente acquatico.

Il trattamento, effettuato esclusivamente mediante prodotti biologici e quindi con totale assenza di impatto ambientale, ha un’azione insetticida che si manifesta nell’arco di 12 o 18 ore e perdura per un periodo variabile tra le 4 e le 8 settimane a seconda delle specie di zanzare e delle condizioni ambientali.