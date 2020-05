La Bottega di Geppetto aggiorna l’albo educatori per i servizi domiciliari

“Questa operazione consente a tutti coloro che hanno i titoli di studio previsti, di poter lavorare come educatori per l’infanzia e a coloro che hanno recenti esperienze di aggiornamento e formazione di poter essere inseriti nell’elenco”. Così l’assessore alla scuola di San Miniato Giulia Profeti racconta il nuovo servizio dedicato alle famiglie.

Che, in questo momento, sperimentano profonde difficoltà nella conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro senza il supporto dei servizi e delle scuole. Così la Bottega di Geppetto centro di ricerca e documentazione sull’infanzia Gloria Tognetti ha deciso di aggiornare l’albo degli educatori domiciliari.

“Settimanalmente – spiega l’assessore – l’Albo verrà aggiornato con le nuove iscrizioni e sarà a disposizione delle famiglie che potranno così avvalersi di personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni domiciliari di tipo privato. Con questa iniziativa l’amministrazione vuole dare un sostegno ai genitori che si trovano a dover gestire il rientro al lavoro e che, purtroppo, non possono fare affidamento sulla scuola e sui servizi educativi, fornendo un elenco di operatrici e operatori qualificati e referenziati, sui quali poter fare affidamento”.