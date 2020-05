Haaland, Sancho e Mbappé, il futuro del calcio

Sono sempre di più i calciatori che, nati a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, iniziano a essere sulla bocca di tutti per le loro eccellenti prestazioni in campo. Lo sport più seguito del mondo in assoluto è un circo sempre aperto nel quale, a ogni livello, vi sono diversi protagonisti. E se ci riferiamo al contesto dei migliori campionati nazionali del continente europeo, vediamo come alcuni di questi enfant terrible stanno già facendo la storia nonostante non abbiano raggiunto nemmeno la soglia dei ventidue anni d’età. In questo novero troviamo i due attaccanti del Borussia Dortmund, Herling Haaland e Jadon Sancho, e l’attaccante del Paris Saint Germain Kylian Mbappé. Andiamo a scoprire di chi stiamo parlando.

Haaland, un carrarmato veloce



Figlio d’arte, con il papà che ha giocato ad alti livelli in Premier League, l’attaccante norvegese classe 2000 sta facendo parlare più di tanti altri durante questa stagione. Già dai tempi del RB Salisburgo, quando affrontò il Napoli in due partite dell’attuale Champions League, il possente Haaland aveva fatto capire di che pasta fosse fatto, andando a rete in tre occasioni in due partite. Passato poi al Borussia Dortmund nel mercato di gennaio in uno dei più grandi affari di mercato degli ultimi anni, il centravanti norvegese ha messo a segno una serie di record tra i quali spicca quello del calciatore più giovane ad andare in rete in dieci occasioni consecutive, impresa che non è riuscita nemmeno a fenomeni del calibro di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Convocato praticamente in tutte le categorie della nazionale norvegese, a partire da quell’under 18 dove ha iniziato a farsi riconoscere nei principali tornei, Haaland è la grande speranza della nazionale scandinava alle eliminatorie per i prossimi europei. Ma non solo, anche i tifosi del Borussia Dortmund lo hanno elevato a grande cannoniere e protagonista di una stagione nella quale proveranno a fare lo sgambetto al Bayern Monaco, la squadra favorita alla vittoria del campionato tedesco secondo le migliori quote delle scommesse online Betway con una quota di 1,22 l’8 maggio. Il giovane testimonial della marca Puma, storico sponsor anche di un certo Diego Armando Maradona, farà molto parlare di sé nel presente e nel futuro. Potente ma anche velocissimo, come hanno dimostrato varie rilevazioni delle sue volate in diversi incontri, Haaland è il prototipo dell’attaccante moderno.

Mbappé, il predestinato

Chi invece è ormai già un campione affermato, nonostante compirà 22 anni solamente a dicembre, è Kylian Mbappé. L’attaccante del PSG, dopo l’assegnazione del titolo di campione della Ligue 1 2019-20, ha conquistato il quarto titolo nazionale consecutivo con due maglie diverse, qualcosa di mai ottenuto da nessun suo coetaneo nel mondo del calcio. Già in grado di stabilire una serie di record di goal ed altre statistiche, Mbappé è stato anche capace di surclassare i due fenomeni del calcio contemporaneo, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, i quali a 21 anni avevano vinto rispettivamente due e zero campionati nazionali contro i quattro del transalpino. Grande fan di giochi elettronici come le special Olympics, Mbappé è però prima di tutto un giocatore già affermato, come dimostrato la vittoria del mondiale da protagonista con la nazionale francese nel 2018; il rappresentante della marca sportiva Nike è senza dubbio l’attaccante più devastante per rendimento e numeri degli ultimi tempi.

Sancho, da scarto a fenomeno

Un altro giovane da tenere sempre in considerazione è Jadon Sancho, esterno velocissimo del Borussia Dortmund che con Haaland forma quella che è probabilmente la coppia d’attacco più giovane ed effervescente di tutto il calcio mondiale. La sua storia è quella di una grande rivincita, dato che è stato scartato dal Manchester City per approdare proprio nella Ruhr, dove il Borussia Dortmund la fa da padrone con la sua politica di integrazione di giovani calciatori offensivi di talento. Protagonista di partite strepitose sia con i gialloneri sia con la nazionale inglese, Sancho è entrato ormai nel mirino di tantissime grandi squadre europee, che hanno già dimostrato un grande interesse nei suoi confronti.

Al di là delle statistiche e dei titoli già vinti, questi tre attaccanti saranno sicuramente protagonisti del calcio mondiale per moltissimo tempo.