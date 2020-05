Disinfestazione e pulizia dei cimiteri: le chiusure

Il Comune di Fucecchio ha programmato interventi di disinfestazione e di pulizia straordinaria delle aree comuni dei cimiteri. Per consentire questi interventi in condizioni di sicurezza sono previste alcune chiusure straordinarie nei cimiteri interessati.

Il cimitero di Fucecchio, in via Pistoiese, sarà chiuso lunedì 18 maggio per consentire un intervento di disinfestazione dalle formiche che causano problematiche alle pavimentazioni e sarà chiuso lunedì 25 maggio per interventi di pulizia straordinaria su vialetti e aree comuni.

I cimiteri di San Pierino, Ponte a Cappiano, Massarella, Querce, Torre e Galleno, invece, saranno chiusi martedì 26 maggio per interventi di pulizia straordinaria su vialetti ed aree comuni.

In caso di maltempo gli interventi saranno riprogrammati.