Trasporto scolastico, “Valutiamo un’estensione del servizio”. Iscrizione prorogata a San Miniato

La scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021 è stata prorogata in via eccezionale al 30 giugno. Lo ha deciso il consiglio comunale di San Miniato nella sessione del 28 aprile scorso.

Per venire incontro al momento delicato che stanno vivendo le famiglie, il Consiglio ha anche stabilito di prorogare la scadenza del pagamento del servizio per l’anno scolastico 2019/20 al 31 agosto 2020 e di tenere conto nel calcolo della tariffa dei mesi nei quali non si è usufruito del servizio.

“Come abbiamo più volte ripetuto – spiega l’assessore alla scuola Giulia Profeti -, sulla rata che scadrà a giugno non saranno ovviamente conteggiati i mesi nei quali il servizio non si è svolto, lo stesso abbiamo fatto anche per il servizio mensa e per le mensilità degli asili nido. Poter prorogare la scadenza è una misura che permette alle famiglie di non trovarsi, in un periodo così complesso, a dover fronteggiare troppe spese tutte insieme”.

L’amministrazione comunale sta inoltre valutando la possibilità di estendere il servizio di trasporto scolastico dedicato alle scuole secondarie di primo grado, anche in tutte quelle zone tradizionalmente servite dal Trasporto Pubblico Locale, come ad esempio Roffia, Isola e San Donato, andando a coprire tutto il territorio comunale.

“Con gli uffici stiamo lavorando alla possibilità di estendere un servizio così importante a tutte le frazioni del Comune già da diversi mesi. Ci sono alcune difficoltà logistiche che contiamo di superare, perché vogliamo che il trasporto sia garantito in maniera più estesa possibile a tutte le famiglie, raggiungendo capillarmente le frazioni, anche quelle più distanti, in modo da offrire ai genitori la possibilità di usufruire di un servizio ormai diventato sempre più importante. In ogni caso dovremo tenere conto delle indicazioni e delle disposizioni nazionali e regionali legate all’emergenza covid 19 e relative in generale all’organizzazione del servizio per il prossimo anno”.

La richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021 non si rinnova in automatico e deve essere presentata ogni anno esclusivamente on-line attraverso il portale https://sanminiato.ecivis.it/ECivisWEB accendendo con le credenziali già in possesso. Coloro che non sono dotati della possibilità di accedere all’iscrizione on-line o che incontrano difficoltà nel procedimento possono contattare l’Ufficio Scuola all’indirizzo di posta elettronica: scuola@comune.san-miniato.pi.it