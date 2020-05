Guanti, scontrini e cartacce a ricoprire il pavimento. Questo lo scenario che si presenta nei viali intorno alla Coop di Pontedera in via Terracini. Sono forse gli effetti del virus, ma non del Covid, quello della maleducazione, che purtroppo sembra essere in circolo da molto più tempo.

Complice forse un po’ di vento o di cestini e bidoni per raccogliere i rifiuti inadeguati o troppo pieni, ma questo, in ogni caso, non giustifica il tappeto di rifiuti. Che, se non tutti almeno una parte, sono il risultato di maleducazione o anche solo impazienza, di gettare o non raccogliere i propri rifiuti in strada, creando sporcizia e scenari poco gradevoli alla vista.

Il virus ci ha insegnato una cosa: che anche il modo in cui smaltiremo i dispositivi di protezione individuale è importante. Si tratta anche di una questione di rispetto nei confronti degli operatori che andranno a raccoglierli.

Foto di Enrico Damiani