Castelfranco piange Ivona, una vita dietro al bancone

Non avrebbe mai voluto lasciare quel bancone, il suo negozio di alimentari, quella pedana su cui ha camminato tanto per servire generazioni di castelfranchesi. È scomparsa ieri sera, sabato 16 maggio, Ivona Lazzari, 86 anni, storica commerciante del centro di Castelfranco di Sotto. Era un’istituzione in paese, insieme alla sorella Mirella erano conosciute come le lattaie.

“Una vita per la famiglia e per il lavoro – così la ricorda il figlio Athos -, sempre disponibile per tutti”. Era un punto di riferimento per tutta la comunità grazie alla sua empatia e alla vendita di prodotti alimentari. “Dal dopoguerra – racconta il figlio – avevano le mucche in famiglia e andavano a vendere il latte sfuso in paese. Poi, dagli anni ’50, hanno iniziato a vendere latticini di vario tipo e l’attività è cresciuta negli anni con la vendita di prodotti alimentari”. Il primo Estathè arrivato a Castelfranco si beveva da Ivona, ma il suo lavoro in paese è iniziato molto prima della nascita del negozio, L’Antica fiaschetteria, tuttora aperto, che è una delle poche attività storiche rimaste.

Si faceva voler bene da tutti e dispensava consigli a chiunque avesse bisogno di qualcosa. Era il primo punto di approdo anche per chi veniva da fuori che trovava in Ivona un primo appoggio. “È rimasta in negozio fino a pochi anni fa – ha detto il figlio – e in 60 anni di lavoro non ha mai saltato un giorno. Senza mai badare a orari, se qualcuno era in difficoltà, il negozio era sempre aperto”.