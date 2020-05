Riaperta la Zona addestramento cani “I Bassi” alla Serra

Dopo il restyling per la normativa anti Covid è stata riaperta dall’associazione sportiva cinofila La Serra la zona di addestramento cani per i cacciatori ‘I Bassi’.

La manutenzione e ristrutturazione è stata resa possibile grazie al contributo economico della Federcaccia di San Miniato, oltre che dai consiglieri e dai soci della Zona addestramento cani.

L’ambiente è un luogo di riferimento associativo per tutti i cacciatori della provincia di Pisa e della confinante provincia di Firenze. Con il patrocinio della Federcaccia sezione comunale di San Miniato, la struttura ha già dato lustro nel mese di febbraio all’evento sportivo interregionale conosciuto come Torneo Città di San Miniato, che quest’anno ha raggiunto la 20esima edizione. L’evento ha convogliato nel territorio oltre 400 appassionati cinofili, grazie ai quali si sono potuti ammirare esemplari di rango nazionale e internazionale.

“Questa collaborazione – dice la Federcaccia – è un ulteriore esempio di collaborazione per la gestione del territorio unificando le sinergie di due “soggetti” che hanno a cuore la promozione dell’attività venatoria nel rispetto della normativa. Un ulteriore esempio di collaborazione per permettere ad un territorio come quello samminiatese di usufruire di un servizio indispensabile per i numerosi amanti della cinofilia”.

L’evento di inaugurazione della Zac ‘I Bassi’ è stato rimandato al termine dell’emergenza legata al virus.

Per informazioni ficdsanminiato@gmail.com e piero.taddeini59@gmail.com.