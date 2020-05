Emergenza alimentare, azienda dona 100 pasti alle famiglie di San Miniato

Aiuteranno altrettante famiglie in emergenza alimentare a causa del coronavirus i 100 pacchi spesa offerti dall’azienda Atlantefinish di Castelfranco di Sotto al Comune di San Miniato.

Un altro gesto, questo, di solidarietà che arriva da un’azienda del territorio che ha donato ben 100 spese utili al servizio di emergenza alimentare che, nonostante l’allentarsi dei nuovi contagi, non vede tregua.

“Desidero ringraziare questa azienda – spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli – che, con la loro donazione, ci permette di dare un ulteriore sostegno alle famiglie in difficoltà a causa di questa emergenza. Con questa offerta andremo a comporre nuovi pacchi alimentari che verranno consegnati a domicilio dalle associazioni di Protezione civile a tutti coloro che ne faranno richiesta, fino a esaurimento scorte. Si tratta di un servizio di cui avremo ancora bisogno e donazioni come questa sono gesti di grande solidarietà che ci permettono di continuare a sostenere le nostre famiglie in difficoltà”.

Per fare richiesta del pacco alimentare è necessario compilare il modulo di autocertificazione che si trova sul sito del Comune e inviarlo all’indirizzo bonusalimentare@comune.san-miniato.pi.it.