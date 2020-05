Fucecchio col cuore, insieme per aiutare le famiglie in difficoltà

Un’associazione di associazioni ed enti per aiutare le famiglie in difficoltà di Fucecchio. L’iniziativa solidale Fucecchio col cuore: uniti per aiutare chi è in difficoltà è un’iniziativa che riunisce la sezione soci Unicoop Firenze di Fucecchio e la fondazione il Cuore si scioglie a Fondazione I Care, Auser Fucecchio, Spi Cgil Fucecchio e Atletica Fucecchio.

L’idea è quella della spesa sospesa alle casse del supermercato Unicoop di Fucecchio ma è anche possibile fare un bonifico: i beni alimentari e i soldi raccolti serviranno a realizzare delle confezioni alimentari che saranno distribuite periodicamente alle famiglie in difficoltà causa covid 19.

L’Auser insieme all’Atletica Fucecchio faranno le confezioni alimentari che saranno periodicamente distribuite alla Fondazione I Care, mentre lo sportello sociale dello Spi Cgil e la Fondazione I Care provvederanno a selezionare le domande: chi si trova in difficoltà può contattare i numeri 3534068470 e 3487685953.