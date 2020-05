Durerà ancora per tutta la giornata di domani, martedì 19 maggio, fino alla mezzanotte. A partire da oggi, la Regione Toscana ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali anche forti sul centro e sud della Toscana.

La sala operativa unificata della protezione civile regionale, in conseguenza di una perturbazione in formazione sul Tirreno che persisterà fino a domani, martedì, prevede possibili rovesci e locali temporali. Nella mattinata di domani ci sarà un’attenuazione dei fenomeni, mentre dal pomeriggio sono nuovamente attesi rovesci e temporali sparsi, più probabili e frequenti sulle zone centro meridionali e orientali della regione. Potranno essere possibili colpi di vento e grandinate in concomitanza dei temporali.

Anche la città metropolitana di Firenze segnala rischio idrogeologico e temporali forti nel Valdarno e in Valdelsa e Valdera. Previsti rovesci e temporali sparsi associati a colpi di vento e grandine.