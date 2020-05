Lavori di Acque a San Miniato e Fucecchio, interruzione idrica in alcune strade

Lavori di Acque a San Miniato e Fucecchio. Martedì 26 maggio Acque Spa realizzerà due interventi nei due comuni: a Fucecchio dalle 8,30 alle 14,30 per il collegamento di una nuova condotta sulla rete idrica. Mancherà l’acqua nelle vie del Roccone, La Marmora e in piazza Niccolini.

A San Miniato, per la stessa operazione, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in via Giacomo Leopardi e via Giovanni Verga dalle 8,30 alle 12,30.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli interventi saranno rinviati al giorno successivo, ovvero a mercoledì 27 maggio, con le stesse modalità. Per informazioni il numero verde di Acque è 800 983 389.