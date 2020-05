Materiale didattico alle scuole, anche a distanza: il dono di Round Table all’istituto Buonarroti

Donazioni e solidarietà anche durante la ripartenza: la Round Table 76 San Miniato Fucecchio ha consegnato alle scuole dell’Infanzia e Primarie dell’istituto Michelangelo Buonarrotti di Ponte a Egola, comune di San Miniato, materiale didattico da destinare alle famiglie degli alunni in difficolta economica in questa emergenza Covid-19.

Nelle intenzioni, c’è quella di permettere il continuamento della didattica a distanza e la volontà di alleviare i costi gravanti sulle famiglie. L’eventuale materiale in esubero non distribuito sarà consegnato alle scuole alla riapertura per le attività in aula.

La consegna è avvenuta nell’istituto a Ponte a Egola, con la vicepreside Lucia Castaldi, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il presidente della Round Table 76 San Miniato Fucecchio Paolo Bartali e Tommaso Gazzarini di Forniture per Ufficio Rag. Bacchereti Sas. Presenti anche il consigliere con delega Michele Fiaschi e il vicepresidente della Round Table 76 San Miniato Fucecchio Matteo Tagliaferri.