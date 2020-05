Torna a pagamento la sosta negli stalli blu a San Miniato

Torna a pagamento la sosta negli stalli blu del centro storico di San Miniato. Dopo la sospensione decisa dalla giunta e applicata a partire dallo scorso 18 marzo, per aiutare le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, da domani (25 maggio) la situazione torna alla normalità.

“Abbiamo dato la possibilità a tutti quei cittadini che risiedono in centro e che sono dovuti restare a casa, di avere a disposizione più parcheggi, un’azione nata per dare un po’ di respiro e che adesso, anche vista la riapertura dei negozi, diventa necessario concludere – spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli – Stiamo lentamente tornando alla normalità, anche con la riapertura di negozi, bar e ristoranti; per questo ci è sembrato importante restituire, attraverso il pagamento del parcheggio, la possibilità di avere un ricambio di sosta nel centro storico, permettendo alle persone di venire a fare acquisti, facendo circolare di nuovo la nostra micro-economia”.

Torna attivo anche il servizio abbonamenti: l’ufficio è aperto il lunedì dalle 10,30 alle 12,30, e sarà possibile anticipare la richiesta all’indirizzo abbonamenti.parcheggi@abacospa.it, per velocizzare l’adempimento.