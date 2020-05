Bocelli: “Ho avuto il coronavirus” e a Cisanello dona il plasma iperimmune

Il coronavirus lo ha sviluppato in forma lieve, con qualche linea di febbre, insieme ad alcuni familiari, compresi la moglie e i due figli. Così oggi 26 maggio, Andrea Bocelli è arrivato al Centro trasfusionale dell’ospedale di Cisanello a Pisa con la moglie Veronica per donare il plasma iperimmune a uso clinico.

Ad accoglierlo e ringraziarlo, a nome della Regione Toscana, il direttore del Centro regionale sangue Simona Carli e, per l’Aoup Mojgan Azadegan della direzione sanitaria, il direttore della Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti Alessandro Mazzoni, il direttore dell’Officina trasfusionale Maria Lanza e il direttore delle Malattie infettive Francesco Menichetti, che è il coordinatore, insieme all’ospedale San Matteo di Pavia, della sperimentazione nazionale della plasmaterapia (studio “Tsunami” TranSfUsion of coNvalescent plAsma for the treatment of severe pneuMonIa due to SARS-CoV2 ) per la cura del covid 19.

Il tenore ha donato tramite plasmaferesi il plasma ad uso clinico per lo studio Tsunami, che viene trattato dal macchinario per l’inattivazione dei germi patogeni (reso quindi iperimmune), condizione essenziale per poter utilizzare la componente liquida del sangue senza eventi avversi. La moglie invece, avendo avuto gravidanze, ha donato il plasma “normale” (non è possibile utilizzare infatti il plasma iperimmune delle donne con pregressi aborti o gravidanze).